OPPO, la nuova serie Reno8 arriva in Europa

Nella giornata di ieri, con un evento di lancio a Parigi, OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, ha annunciato il debutto, in Europa, della nuova serie Reno8, di OPPO Pad Air e di nuovi prodotti IoT per alcuni mercati, nonché celebrato la fresca partnership con UEFA Champions League.

Punta di diamante della nuova serie appena presentata sono il Reno8 5G e il Reno8 Pro 5G, i nuovi smartphone di casa OPPO. Reno8 5G e Reno8 Pro 5G arrivano sul mercato con un nuovo design unibody aerodinamico, figlio di oltre 400 giorni di Ricerca e Sviluppo, che sperimenta un disegno ergonomico capace di offrire una sensazione tattile e visiva naturale con l’intento di creare un dispositivo “senza peso” così da rendere il design omogeneo, migliorandone l’ergonomia e la facilità d’uso. Reno8 Pro 5G arriva sul mercato nelle varianti colori Glazed Green e Glazed Black, mentre Reno8 5G in Shimmer Gold e Shimmer Black, contraddistinto dall’effetto OPPO Glow che dona allo smartphone un aspetto sfumato.

Durante l’evento l’attenzione si è spostata soprattutto sulle prestazioni della fotocamera. La Serie Reno infatti offe le più recenti innovazioni del comparto fotografico, particolarmente efficaci in caso di scarsa illuminazione. Reno8 Pro 5G è infatti dotato della NPU di imaging MariSilicon X che consente di realizzare video in 4K Ultra Hdr e luminosi contenuti nella sua modalità notturna 4K Ultra Night.

Fondamentale, per ogni smartphone, è la batteria. La serie Reno8, grazie al Battery Health Engine, garantisce per i suoi dispositivi l’80% delle capacità originaria dopo 1.600 cicli di carica completa, il doppio dello standard del settore, con una capacità di ricarica del 100% in soli 30 minuti.

Nella presentazione, è stato lanciato anche OPPO Pad Air, il primo tablet dell’azienda in Europa. Leggero (pesa solamente 440g), elegante, resistente, con una batteria capace di offrire 10 ore di consumo video continuo, OPPO Pad Air è l’ideale per chi necessita di un device potente ed efficiente da aver sempre con sé. Con un display 2K HD da 10,36 pollici, quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, questo tablet è il compagno di viaggio ideale.

Infine OPPO ha introdotto OPPO Band 2, il device pensato per i giovani con funzionalità avanzate per il sonno, l’allenamento e salute per un’attenzione unica al benessere dell’utente, e la nuova colorazione black per i pluripremiati auricolari True Wireless Enco X2.

Adolfo Binni, Head of Product Marketing per Oppo Italia, parlando della serie Reno8, ha dichiarato: «Con questi nuovi dispositivi, OPPO vuole dimostrare ancora una volta il suo impegno continuo nell’offerta di device sempre più aggiornati e migliorati, capaci di inglobare un numero sempre maggiore di punti di forza, che non costringano l’utente a scendere a compromessi»