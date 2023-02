Nuova Fiat 500 RED, un viaggio alla scoperta della musica

L’itinerario alla scoperta di note e voci differenti è quello che abbiamo fatto durante la settimana del Festival di Sanremo, attraverso la serie di live 500 Unplugged, per rappresentare tutte le anime della nuova piccola di casa di Fiat, cuore elettrico e Dna nella tradizione dello storico modello di auto, nel nostro caso in versione RED, ovvero quella realizzata in collaborazione con l’organizzazione benefica creata da Bono degli U2.

Il viaggio con Fiat 500 RED, all’interno di Casa Sanremo, è cominciato all’insegna della musica di Svegliaginevra, che dopo l’esordio di qualche tempo fa sulle note di Senza di me e il successivo successo del singolo Come fanno le onde che ha collezionato oltre il milione di stream, era stata anche selezionata nel 2021 tra i progetti per Sanremo Giovani, con la canzone Punto. L’album di debutto della cantautrice campana, Le tasche bucate di felicità, è invece uscito a maggio 2021.

Con Fede’n’Marlen gli ‘occhi’ della rossa con motore elettrico di casa Fiat si sono invece accesi sul duo acustico composto da Federica Ottombrino e Marilena Vitale con il loro mix linguistico e sonoro contenuto anche nell’album Terra di Madonne. Il lavoro discografico è anch’esso un viaggio, questa volta musicale e geografico, dalla cultura alle note tra le coste italiane, francesi e spagnole del Mediterraneo, tra influenze culturali ed emotive.

Anche il viaggio con la musica di Kumi, cha direttamente a bordo della Nuova 500 RED e accompagnata dal violoncello Giulia Monti e dalla chitarra di Vincenzo Angrisani si è esibita per il terzo degli eventi live firmati Fiat, è stato un percorso attraverso le culture e gli stili di vita. L’artista nata a Tokyo da padre giapponese e madre italiana è cresciuta tra il Giappone la Germania, il Messico, la Francia e l’Inghilterra, così che il continuo viaggiare le ha dato la possibilità di immergersi nella tradizione musicale dei vari paesi in cui ha vissuto e le ha permesso di acquisire un gusto musicale raffinato e particolare. Nel 2018 la cantante ha anche vinto il Fiat Music, mentre l’anno successivo ha pubblicato l’album Kumi and the Triumph of Love.

Spenti i riflettori sull’edizione 2023 del Festival di Sanremo e sui live di 500 Unplugged, resta l’idea del viaggio all’insegna della sostenibilità e dello stile. E’ quindi tempo di fare una veloce ricarica alla nostra Fiat 500 RED, aprire la capote e partire, con il vento che ci accarezza e alla ricerca di nuova musica da ascoltare e suonare.