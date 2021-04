Update royal family: dov’è Harry, cos’ha detto Elisabetta di Meghan, eccetera

In attesa dei funerali di Filippo, duca di Edimburgo, previsti (in forma privata, come da sua richiesta) per sabato 17 aprile, un po’ di update sulla serie che sta appassionando il mondo e i suoi personaggi.



Dov’è Harry?

È arrivato in Inghilterra (per la prima volta dopo la “fuga” negli States) e sta passando il periodo di quarantena obbligatorio dopo il viaggio dall’estero nel Frogmore Cottage di Windsor, la residenza sua e di Meghan prima del trasferimento oltreoceano. Meghan, incinta della seconda figlia, è rimasta in California perché i medici le hanno sconsigliato di viaggiare: questa, almeno, è la scusa ufficiale. In una nota ufficiale, Harry ha definito il nonno appena scomparso «un maestro del barbecue, una leggenda degli scherzi, una persona sfrontata fino alla fine». Aggiungendo che, se ora potesse vedere i suoi famigliari, «sarebbe lì con una birra in mano e ci direbbe: “Andate avanti!”».



Cos’ha detto la regina dell’assenza di Meghan?

«Meghan ha porto le sue condoglianze a Elisabetta», fa sapere a People una fonte vicina all’ex duchessa di Sussex. E la regina come ha reagito alla notizia che la nipote acquisita sarà assente dai funerali del marito? «La regina comprende perché in questo momento Meghan non può viaggiare». Un mic drop in piena regola: you don’t mess with the Queen.



William e Harry si sono parlati?

Secondo i soliti ben informati, William e Harry non si sarebbero ancora né visti né parlati. Ma sicuramente, al funerale del nonno, agiranno come se nulla (leggi: l’intervista bomba a Oprah) fosse successo. «Per il periodo in cui Harry sarà in Inghilterra, metteranno da parte tutte le divergenze tra loro», ha dichiarato a Us Weekly Ingrid Seward, autrice del libro Prince Philip Revealed. «Penso che Harry vorrà tornare da Meghan non appena il funerale sarà finito, perciò non avrà molto tempo per finire in un’eventuale situazione imbarazzante con la sua famiglia. I rapporti tra lui e i parenti non potranno che essere sereni, durante l’incontro. Quello non sarà il giorno di Harry: è il giorno del nonno, e anche lui lo sa. Perciò tutti metteranno in scena la solita recita».



Come sta reagendo Elisabetta alla morte del marito?

«La regina in questo momento così difficile è davvero grandiosa», ha fatto sapere ai microfoni di Sky News Sophie, contessa di Wessex e moglie di uno dei figli di Elisabetta, Edward. Dopo la morte di Filippo, Elisabetta ha rilasciato una sola dichiarazione ufficiale: «È stato ed è rimasto la mia forza nel corso di tutti questi anni» è la frase più tenera contenuta in quella breve nota.