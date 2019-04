Una catena di hamburger americana produrrà un panino al CBD

Il 20 aprile è il 420 day, ovvero il giorno dedicato alla celebrazione della cannabis. E quale modo migliore di festeggiarlo di un goloso hamburger per sconfiggere la vostra fame (chimica)?

Un modo migliore c’è, ed è mangiare un hamburger al CBD. È l’iniziativa di Carl’s Jr., catena americana di fast food, che ha deciso di produrre per un giorno solo – e in una location sola, a Denver – un panino “CDB-Infused”. Si chiamerà Rocky Mountain High Cheese Burger Delight: due hamburger di carne, la salsa Santa Fe della catena, in versione CBD, jalapeños, formaggio e patatine “crisscut”. Tutto dentro il panino.

Nel caso voleste farvi il viaggio, l’indirizzo da segnarvi è il 4050 Colorado Boulevard a Denver, Colorado, aperto dalle 6 di mattina.