Truly Unique People by Ploom, una serie di talks per conoscere le personalità più creative di Bari e Palermo

Il musicista Roy Paci, il fotografo Piero Percoco e lo street artist Giulio Rosk Gebbia sono solo alcuni dei protagonisti di Truly Unique People by Ploom, una serie di talks presentati da Nicolò De Devitiis per Ploom e Rolling Stone con l’obiettivo di raccontare il rapporto tra personalità creative uniche e la loro terra, le loro città.

È infatti nei Ploom Spaces dell’Hotellerie Easy Suites di Palermo e all’iH Hotels Grande Albergo delle Nazioni di Bari che Nicolò De Devitiis intervisterà personaggi che hanno segnato con il proprio lavoro ambiti come la musica, l’arte, la cucina e il buon bere, reinterpretando tradizioni locali con un’attitudine unica, visionaria.

Ogni appuntamento con Truly Unique People by Ploom è un’occasione per conoscere città come Bari e Palermo da un punto di vista lontano dai cliché e dunque sorprendente.

Al centro delle chiacchierate tra Nicolò De Devitiis e gli ospiti dei Ploom Spaces, gli spazi allestiti da Ploom nell’Hotellerie Easy Suites di Palermo all’iH Hotels Grande Albergo delle Nazioni di Bari, ci sono tutti quei luoghi che influenzano passioni e mestieri, e gli uomini, le donne e le idee che elevano le peculiarità di queste città, portandole su scenari internazionali.

La serie di talks Truly Unique People by Ploom è la prosecuzione di un viaggio iniziato da Ploom e Rolling Stone nel 2020 con i due documentari Truly Unique dedicati agli aspetti unici di Bari e Palermo: in occasione dell’arrivo del nuovo device di Ploom dal gusto unico destinato ai fumatori adulti, eravamo stati infatti in Puglia e in Sicilia con due influencer locali per scoprire nuovi modi di concepire fotografia, arte contemporanea, street food e mixologia, conoscendo meglio talenti come il producer Populous e il rapper Johnny Marsiglia.

Da Aprile, potrete seguire sul sito di Rolling Stone e i canali di Ploom le conversazioni tra Nicolò De Devitiis e i protagonisti di Truly Unique People by Ploom.

Nel Ploom Space di Palermo, Roy Paci racconterà le sue esperienze tra Sicilia e America Latina e la creazione della propria etichetta Etnagigante tra intrecci folk e successi pop, mentre con lo street artist Giulio Rosk indagheremo il rapporto tra graffiti e impegno civile, partendo da uno dei suoi lavori, il murales di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino fatto insieme al collega Loste alla Cala di Palermo.

Nel Ploom Space di Bari incontreremo, tra gli altri, Piero Percoco, fotografo d’avanguardia che ha portato la sua Puglia sulle pagine di prestigiosi magazine internazionali come il New Yorker. Continuate a seguirci per conoscere tutte le storie uniche raccontate da Truly Unique People by Ploom, i talk condotti da Nicolò De Devitiis per Ploom e Rolling Stone.