Tornano oggi le scarpe della Lidl: sempre low cost e in edizione limitata

Pensavate che fosse una moda passeggera? E invece sono tornate le ormai fantomatiche scarpe Lidl che erano uscite negli scorsi mesi provocando, prima ilarità e poi la rincorsa spasmodica ad accaparrarsele. Anche perché, la scelta di marketing di proporle in serie limitata funzionò, eccome, creando la ressa nei negozi e qualche polemica per l’assenza di distanziamento sociale. Per non parlare del mercato parallelo che si formò subito dopo, con coloro che riuscirono a comprarle che in alcuni casi le rimisero in vendita a prezzi stellari. Da oggi, 10 maggio 2021, le sneakers low cost sono così tornate in commercio su tutta la catena di supermercati Lidl, sempre in edizione limitata.

Un comunicato ufficiale del Gruppo ha spiegato i motivi di questa riproposizione: «A seguito dello straordinario successo riscosso lo scorso novembre con il lancio della collezione dedicata ai fan del brand, le scarpe Lidl sono diventate un vero e proprio fenomeno di costume che ha acceso un vivace dibattito tra esperti e appassionati. Ora Lidl ripropone in edizione limitata le sneakers diventate un’icona dello streetwear, grazie all’eccentrico accostamento dei colori e al sistema valoriale che il brand ha costruito negli anni, condiviso e riconosciuto dalla sua fan base».

Sempre nella nota sono indicati anche i motivi della strategia di marketing del tutto simile al primo e clamoroso lancio: «Visto il fulmineo sold-out dello scorso novembre, dal 10 maggio tornano in vendita le sneakers più desiderate del web. Per la gioia di tutti coloro che non sono riusciti ad accaparrarsene un paio le sneakers Lidl, le scarpe più ‘chiacchierate’ degli ultimi mesi rimarranno sempre al prezzo di € 12,99».

Se da un lato la novità è sicuramente passata, rimane ambita la possibilità di acquistare un paio di sneakers a un costo così basso che poi, visto il numero esiguo di esemplari, potranno essere rivendute a prezzi maggioranti. Per cui, se oggi avevate in programma di andare a fare la spesa da Lidl preparatevi, perché potreste rimanere coinvolti nella nuova rincorsa alle scarpe low cost che saranno sugli scaffali dei 680 punti vendita della catena in tutta Italia.