Torna C2CMLN shared by Gucci: tutte le date e le info

Torna C2CMLN shared by Gucci: l’appuntamento è per il 31 marzo al District 272 (exStriptease) alle 21:00.

Sul palco quattro diversi volti dell’avant-pop internazionale: il perturbante universo sonoro di aya, il folk futurista di Lyra Pramuk, il reggaeton psichedelico di DJ Python e il pop alieno di yeule.

A completare il programma della serata, aya e Lyra Pramuk: autrici di due percorsi votati all’esplorazione di diversi codici espressivi ed estetici. Ma non solo: il corpo sarà l’oggetto del talk in programma lo stesso giorno, giovedì 31 marzo, alle 18:00 nello Spazio Agorà di Triennale Milano, realizzato in collaborazione con miart.

L’evento vedrà in dialogo la fotografa Giovanna Silva e il coreografo Michele Rizzo, due figure che con il loro lavoro offrono delle letture sulla vita notturna, sul ballo come linguaggio, sull’espressione dei corpi. Mentre Silva indaga la radicalità dello spazio delle discoteche e dei club, come attestato dal lavoro ‘Nightswimming: Discotheques from the 1960’s to the Present 2015’, Rizzo esplora il ruolo sociale e il potere catartico della danza nei club, tematiche sulle quali ha sviluppato la trilogia HIGHER xtn. (2018-19), Spacewalk (2017-19) e Deposition (2019).

C2CMLN shared by Gucci si chiuderà nella serata del primo aprile all’Apollo dalle 22:30 con Daniele Baldelli e Physical Therapy. Tutte le info sul sito ufficiale.