TIM SenStation, il divertimento natalizio a Milano è davanti alla Stazione Centrale

Saliamo le scale che ci separano dalla vetta della torre, 14 metri d’altezza non sono pochi, soprattutto con questo freddo. Indossiamo casco e imbracatura – sotto di noi le luci colorate illuminano un’immensa pista da pattinaggio, e la Stazione Centrale di Milano sembra irriconoscibile nella sua nuova veste natalizia. E poi via, ci lanciamo con lo Zip Line per 140 metri di adrenalina, attraversando dall’alto Piazza Duca D’Aosta mentre, sotto di noi, i pattinatori sul ghiaccio ci guardano increduli.

Sembrerebbe la trama di un sogno: chi immaginerebbe mai uno Zip Line ad accogliere le oltre 400.000 persone che ogni giorno attraversano la piazza davanti alla stazione milanese? Invece è tutto vero, e noi abbiamo voluto provare questa emozione di persona. Lo Zip Line, infatti, è il fiore all’occhiello di TIM – SenStation, il nuovo format di intrattenimento nato dalla collaborazione di TIM, main partner, BWS e Grandi Stazioni Retail per creare un luogo di aggregazione e divertimento che unisca Milano durante il Natale. Insomma, non il solito villaggio natalizio, ma un’esperienza completamente nuova.

TIM – SenStation è stato inaugurato lo scorso 8 dicembre e rimarrà in Piazza Duca D’Aosta fino al prossimo 6 gennaio, con uno spettacolo di luci che ogni giorno dalle 17 alle 23 illuminerà i 2.000 mq della facciata della Stazione Centrale, per uno show di colori e musica da lasciare il pubblico a bocca aperta.

Dal 9 al 20 dicembre l’area resterà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 23; nelle giornate del 14 e del 15 dicembre e tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio, sarà accessibile dalle 11 alle 23.

I biglietti per la zip line si potranno acquistare in piazza Duca D’Aosta o cliccando qui, mentre, per tutti gli aggiornamenti sul programma di SenStation, basta seguire la pagina Facebook di Milano Centrale.