Tech Pack Lab: fatti il tuo look (completo di Madunina)

Il Duomo di Milano, la Madonnina, ma anche simboli, Swoosh e codici customizzati: sono parecchie – e tutte bellissime – le grafiche che si possono utilizzare per personalizzare la collezione di Nike Tech Pack.

Al Nike Lab di via Statuto, per l’occasione trasformato nel Tech Pack Lab, fino al 14 settembre è possibile non solo acquistare ma anche lasciare il proprio segno sui capi della collezione Tech Pack, ultra tecnologiche e di iper design. Basta soltanto diventare un Nike Member per avere la possibilità di serigrafare maglie, pantaloni, giacche e tutto quello che offre la collezione.

Magari prendendo ispirazione dalle creazioni di One Block Down, Capo Plaza e Federico Bernardeschi, che hanno realizzato tre capi ad hoc (assieme a Mini Swoosh, Virginia Arcaro e Valeria Semushina) in mostra al bellissimo piano sotterraneo dello store, e che potete vedere anche nella gallery qui sopra.

Volete fare un viaggio nel futuro? Fate un salto al Tech Pack Lab.