Steve Aoki è il volto dei nuovi orologi Diesel

«Vivo di passioni e mi piace sfidare le regole», ecco in una frase cosa hanno in comune il dj Steve Aoki e Diesel. Il brand ha scelto Aoki come volto della sua linea di orologi, in particolare per la nuova collezione Transparency, appena lanciata.

Andrea Rosso, direttore creativo delle licenze Diesel, ha raccontanto che Aoki «non si ferma mai! È sempre in movimento e continua a sperimentare, è molto vicino all’attitudine di Diesel».

E chissà, oltre alla prima campagna con il producer come protagonista, quali altri assi hanno in tasca in casa Diesel per lavorare al massimo con questa nuova, entusiasmante, collaborzione.