Stella McCartney, la nuova collezione ‘All Together Now’ è ispirata ai Beatles

Una delle massime fonti d’ispirazione di un artista sono i ricordi legati all’infanzia, se poi hai passato i primi anni della tua vita circondata dai musicisti più iconici del XX secolo allora il gioco è fatto. Questo è infatti il caso di Stella McCartney, che ha dedicato la sua nuova collezione al lavoro di papà Paul e alla musica dei Beatles.

Nata nel 1971, quando i Fab Four erano ormai al tramonto, Stella McCartney ha raccolto le immagini degli anni in cui la band del papà cominciava a scrivere pagine di mitologia musicale, gli anni in cui i Beatles, dopo lo scioglimento, diventavano leggenda. La nuova collezione lanciata per l’autunno/inverno 2019 si chiama All Together Now e raccoglie i colori e le trame psichedeliche su cui si incentravano le atmosfere di Yellow Submarine, il film animato uscito nel 1968 che racconta le avventure di John, Paul, George e Ringo nella terra di Pepperland.

Una collezione, quella ideata dalla stilista inglese, che diventa uno sguardo trasversale nelle tendenze che dalla Swinging London portano al punk – interpretato attraverso le patch che costellano gli abiti, ovviamente tutte a tema Beatles – fino a elementi che richiamano lo stile classic british, come il tweed o le trame nel classico Principe di Galles.

Il nome della collezione, All Together Now, è un richiamo alle tematiche di inclusione che facevano da sfondo a Yellow Submarine, con il film – 50 anni l’anno scorso – che iniziava con l’arrivo dei Beatles in un mondo dominato dai valori che guidarono la Summer of Love e il movimento Flower Power. «Yellow Submarine mi ha colpito in un modo che non mi sarei mai aspettata», ha detto Stella McCartney. «Mi affascina quell’idea di connessione tra le persone, l’idea di avvicinare la gente. Oggi questo messaggio è politicamente sempre più rilevante, per questo sentivo il bisogno di fare qualcosa».