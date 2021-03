Sono usciti i nuovi smartphone Oppo Find X3

OPPO, una delle aziende leader al mondo in fatto di smart device, oggi lancia la nuova linea X3 Pro 5G, composta da non uno ma tre nuovi dispositivi: il Find X3 Pro, il Find X3 Neo 5g e il Find X3 Lite 5G. Si tratta di un nuovo smartphone dal design futuristico, con quattro fotocamere all’avanguardia e un display immersivo, e in grado di catturare e riprodurre fedelmente fino a 1 miliardo di colori. In più offre prestazioni incredibili basandosi sulla tecnologia 5G. Tutto questo in uno smartphone che, nel caso del modello Pro, è spesso meno di 9 cm e pesa neanche 200 grammi.

L’innovazione è sempre stata una delle caratteristiche di OPPO e oggi il brand riesce nell’impresa di portare in uno smartphone le caratteristiche di fotocamere professionali, con la capacità di realizzare video di alta qualità, con una gamma dinamica e una profondità di colore più ampie e una risoluzione a 4K. C’è anche un sistema di microlenti che permette di ingrandire l’immagine fino a 60 volte ottenendo, per esempio, i dettagli dei singoli granelli di sabbia dalla foto di una spiaggia. In pratica è come avere la macchina fotografica di un fotografo sempre in tasca.

Ciò è reso possibile anche dal sensore IMX766, sviluppato da OPPO a stretto contatto con Sony. Il sensore offre un’ottimizzazione eccezionali delle funzioni del comparto fotografico, sopratutto la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione, scene retroilluminate e scatti in movimento. Inoltre permette una messa a fuoco avanzata e più veloce, e ha un sistema di movimento basato su una AI che anticipa il movimento per regolare la messa a fuoco in anticipo.

“Siamo estremamente orgogliosi del successo che la serie Find X sta continuando ad ottenere in tutto il mondo”, ha detto Maggie Xue, presidente di Oppo per l’Europa occidentale. “Con la nuova gamma Find X3 stiamo innalzando ulteriormente la componente innovativa dei nostri dispositivi, che ci ha da sempre reso celebri”. Secondo Isabella Lazzini, CMO di OPPO per l’Italia, i prodotti della nuova famiglia X3 rappresentano “la sintesi perfetta fra tecnologia all’avanguardia, design iconico e reali benefici per le persone”.

Ma non solo. Il sistema di ricarica è superveloce, arrivando al 40% della batteria in 10 minuti. La performance supporta i videogiochi. E in più, OPPO ha collaborato con il compositore Hans Zimmer – uno che ha vinto due Golden Globe e tre Grammy – che ha creato apposta per lo smartphone una serie di suonerie e notifiche esclusive.