Shaquille O’Neal ha suonato ‘Old Town Road’ con una vuvuzela, il video

Shaquille O’Neal ha accettato l’invito di Jimmy Fallon e dei Roots a partecipare alla “Random Instrument Challenge”, una rubrica del Tonight Show. Come potete vedere dal video qui sopra, O’Neal e Fallon hanno suonato delle hit con strumenti scelti casualmente, e i membri dei Roots dovevano indovinare i titoli delle canzoni.

Fallon ha aperto le danze con This Is How We Do It di Montell Jordan – suonata con uno steel drum –, e i Roots sono riusciti inspiegabilmente a indovinare. O’Neal ha continuato con Watch Me (Whip/Nae Nae) e l’oboe, dimostrando anche di essere un discreto ballerino. La sfida è continuata con Call Me Maybe, London Bridge Is Falling Down e Old Town Road, che i due hanno suonato insieme nel finale.

Nel corso della puntata, O’Neal ha risposto anche ad alcune domande di Fallon, parlando di basket, della sua carriera e di come lui e Kobe Bryant sarebbero in grado di battere James LeBron e Anthony Davis. “Mi piace parlare di queste cose, perché sono ipotesi che nessuno potrà verificare”, ha detto. “Ma la risposta è sì, li batteremmo. Diavolo, sì. Certo”. Potete vedere l’intervista a questo link.