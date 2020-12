Segui lo show di Nitro dalla Terrazza Martini

Dopo il successo delle prime due tappe con i Coma Cose e Boss Doms e a pochi giorni da Natale torna l’appuntamento #MartiniLiveBar, che si potrà seguire in streaming sui social di Martini e sulla pagina Instagram di Nitro. Un momento di intrattenimento che sarà visibile stasera (giovedì 17 dicembre) dalle 19.

«La musica non potrà mai diventare solo virtuale, perché è ancora molto analogica, è tanto cervello, è tanto cuore ma soprattutto pancia. Però questa è una bellissima zona grigia, in cui si possono fare molti esperimenti» dice Nitro durante la presentazione dell’evento che ha l’obiettivo di continuare a dare voce a rappresentanti della musica anche in questo momento non facile. «Il primo lockdown mi ha lasciato spiazzato, anche perché era appena uscito il mio ultimo disco. È stato molto difficile all’inizio, poi però una mattina mi sono alzato e ho ricominciato a lavorare, mi sono messo a studiare nuove lingue e a scrivere musica. Questa situazione è difficile: non è solo il fatto di non sentire l’adrenalina di un concerto, ma anche non avere ispirazione e questa cosa per noi è fondamentale, anche se molti non la capiscono. Io quando scrivo ho bisogno di ricevere input dall’esterno, mi mischio con le persone, vado in incognito nei bar, per ascoltare storie, che poi metto dentro le mie canzoni. Non mi ricordo l’ultima volta che ho fatto un live purtroppo, se avessi saputo che era l’ultima mi sarei divertito ancora di più. Di sicuro, quando ritornerà la possibilità, non mi perderò mai più l’occasione di andare ad un concerto».

«I primi due appuntamenti di #MartiniLiveBar hanno avuto un grande successo e siamo stati felici di non rimanere fermi anche in questa situazione così eccezionale» spiega invece Fabio Pane, marketing manager di Martini.

Non resta che godersi lo show, stasera.