Dopo aver condiviso la stessa stanza con Will Smith, Rovazzi torna a stuzzicare il grande cinema americano: eccolo qui mentre, come una Beatrix Kiddo qualsiasi, cerca di uscire da una bara in cui è stato sepolto vivo.

Non tutti però hanno la forza di Uma Thurman e, se ce la farà o no a uscire da lì non lo sapremo mai. Il video è infatti lo spot del nuovo schermo LG OLED, che promette un nero incredibile, anzi ‘perfetto’. E non c’è posto più buio di una bara per scoprirlo.