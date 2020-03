‘Rebibbia quarantine’, guarda l’ultimo episodio della serie cartoon di Zerocalcare

Ieri sera Zerocalcare è tornato negli studi di Propaganda Live per presentare il terzo e ultimo episodio di Rebibbia quarantine, la serie cartoon con cui racconta quello che stiamo passando in questi giorni di isolamento casalingo.

Nella puntata precedente, Zerocalcare raccontava la stanchezza degli italiani attraverso telefono, social e strada. In questo ultimo episodio, intitolato I cocci invece, le cose sono diverse. “All’inizio della quarantena mi sono detto una cosa: se mi sveglio, colazione come le persone normali”, dice il fumettista nel video. “Non so che fanno, il saluto al sole, la spremuta d’arancia… poi lavo i piatti tutti i giorni, una routine sana e regolare. So’ durato 48 ore, mo è svaccato tutto. Casa mia è una merda, so ricoperto de monnezza. È la mia debacle sanitaria”. Ecco l’episodio.