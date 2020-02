Pamela Anderson ha divorziato dopo 12 giorni

Se non è il divorzio più veloce della storia, poco manca. Il quinto matrimonio dell’attrice e attivista Pamela Anderson è infatti durato solo 12 giorni. Secondo Hollywood Reporter, Pamela e l’ormai ex coniuge Jon Peters si sarebbero presi del tempo per “rivalutare ciò che vogliono dalla vita e l’uno dall’altro“.

I due si erano sposati in segreto lo scorso 20 gennaio: «Mi sono commossa nel vedere l’accoglienza che ha ricevuto la notizia del matrimonio tra me e Jon. Saremmo molto grati per il vostro ulteriore supporto visto che abbiamo deciso di prenderci del tempo per rivalutare ciò che vogliamo. La vita è un viaggio, l’amore è un processo. Per questo abbiamo deciso di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio. Rispettate la nostra privacy».