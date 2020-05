Oggi Carl Cox suona nel vostro salotto

Oggi che fate? Ve lo diciamo noi: dalle 15:00 del 29 maggi0 infatti, quattro DJ di fama internazionale si alternano in quattro location diverse in un unico spettacolo nato per coinvolgere appassionati di tecnologia e musica di tutto il mondo. Xiaomi ha riunito artisti del calibro di Carl Cox, Cici, Matador e Luigi Madonna per un djset live di musica elettronica da non perdere. L’appuntamento è per oggi pomeriggio dunque, a partire dalle ore 15:00, sui canali social di Xiaomi.



In queste ultime settimane il mondo è stato costretto a fermarsi, ma la musica no. E con #MyHouseParty Xiaomi desidera ripartire dopo il lockdown e collegare virtualmente utenti e fan di tutto il mondo in un momento di riunione collettiva e condivisione, ballando all’unisono ognuno nel proprio salotto di casa.

Carl Cox darà il via all’evento e presenterà i Dj che, a rotazione, animeranno il pomeriggio con il proprio djset. A dividersi la consolle Claire Cara Cavanagh, in arte Dj Cici, seguita dal dj e producer italiano Luigi Madonna, Matador, giovane dj e producer irlandese. Chiuderà lo spettacolo proprio Carl Cox che, regalerà un’ora di intrattenimento e pura magia. Con questo house party virtuale Xiaomi desidera anche celebrare la potenza di Mi 10 Pro, smartphone che restituisce agli utenti un’esperienza audio coinvolgente, candidandosi come l’alleato perfetto per ascoltare la musica dei propri artisti preferiti comodamente a casa o in mobilità.