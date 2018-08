Nostalgia ed evoluzione: adidas Originals lancia la nuova campagna P.O.D. System

Ambientata sullo sfondo di una tipica città della West Coast, adidas ha lanciato P.O.D. System, la nuova campagna che è un connubio fra nostalgia ed evoluzione, in un contesto in cui le immagini mettono nitidamente a fuoco la libertà di movimento che caratterizzano la silhouette del modello P.O.D-S3.1, nei nuovi colori bianco e nero.

A sostegno del lancio, adidas Originals ha presentato un breve documentario in cui si racconta la genesi del prodotto ripercorrendo le avventure del team design di adidas Originals alle prese con il vastissimo archivio del brand, in cerca dell’ispirazione. Tutto parte da una silhouette EQT Cushion 2 del 1995, contraddistinta da uno speciale design con suola divisa tenuta insieme da un ampio inserto in stile Torsion™: è stata proprio questa scoperta a segnare l’inizio del processo di progettazione, che avrebbe portato al rinnovamento del sistema Point of Deflection, o più semplicemente P.O.D. System. Potete vederlo qui: