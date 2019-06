MyNove25: gli anelli più custom che ci siano

Gli anelli di Nove25 ormai li conosciamo bene (li abbiamo anche visti in copertina sul nostro numero di dicembre). Ma ora possiamo anche crearli come preferiamo.

È nato MyNove25, un configuratore unico al mondo che permette al cliente di realizzare e personalizzare ogni dettagli di ogni gioiello, dagli anelli, appunto, ai bracciali, pendenti e molto altro. Basta andare sul sito del brand, sia da fisso che da mobile, e divertirsi a smanettare e dare spazio alla creatività, utilizzando la preview in 3D che permette di vedere in diretta quello che si sta creando, senza mai mettere piede in negozi, per i più pigri. La vostra canzone preferita? Il vostro soprannome? O, romanticoni, il nome del vostro amato?

Un mondo tutto nuovo, tranne per la qualità del lavoro artigianale, che resta il punto di forza di Nove25.