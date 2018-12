Mr. Rain e una collezione da corsa (con Liu Jo Uomo)

Una vita tutta di corsa, ormai ci siamo abituati. Ma basta avere i compagni di viaggio giusti e non è poi così male.

Il compagno di viaggio in questo caso si chiama Mr. Rain, il rapper di Butterfly Effect, che ha firmato assieme a Liu Jo Uomo una speciale collezione dedicata alla velocità. Vulcan Track, questo il nome della collaborazione, comprende trenta capi diversi dedicati alla vita di tutti i giorni ma che strizzano l’occhio al mondo racing e agli anni ’90.

Magliette sportive, felpe, un guardaroba dedicato alla vita in città, che unisce al meglio lo stile con la comodità.

Per il lancio della collezione, Liu Jo Uomo ha creato il progetto #AtFullSpeed, una strategia mirata, perfetta per il pubblico e per il tipo di prodotto. Tra la vita da studio e i giri per la città, Mr. Rain è l’interprete perfetto per mixare lo stile classico e questa nuova virata sporty del marchio.

Ovviamente, potete già comprarvi tutto per i vostri regali di Natale.