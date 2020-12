Miss Italia, Martina Sambucini vince l’edizione ‘esame di maturità’: «Sogno di diventare la nuova Ferragni»

Niente sogno di cinema o tv: ora il modello delle Miss è Chiara Ferragni. Così parlò la nuova Miss Italia Martina Sambucini: «Mi piace moltissimo e spero di incontrarla. La seguo, è una donna forte e intelligente che ha sfruttato al massimo le opportunità che lei stessa si è creata». Lo scettro torna a Roma dopo 27 anni, in un’edizione condotta in streaming che ha rinunciato alle sfilate e ai costumi da bagno, optando per abiti classici e colloqui in stile “esame di maturità”.

Martina Sambucini, 19 anni, è nata a Marino ed è residente a Frascati, è diplomata al liceo linguistico ed era già stata eletta Miss Roma 2020. «Sono positiva e genuina, mi piace molto relazionarmi con gli altri», ha dichiarato la neo-Miss eletta dalla giuria presieduta da Paolo Conticini. «Ho deciso di mettermi in gioco con il concorso, che mi ha permesso di scoprire dei lati di me che non conoscevo e vincere le mie insicurezze. Sono felicissima per questo successo della capitale, che mancava da tanti anni».