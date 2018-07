LVR Sneakers Club, il modo più facile per comprarsi le sneakers più fighe

Abbiamo spesso un problema, quando vogliamo comprare le nostre scarpe del cuore. Sono finite troppo presto.

In un mare di limited edition, capsule collection e collaboration di qualsiasi tipo (tutte rigorosamente in inglese) non facciamo mai in tempo ad aggiudicarci quello che vorremmo, più o meno come con i biglietti dei concerti.

Ma abbiamo una soluzione: è nato LVR Sneakers Club, ovvero il circolo riservato di LuisaViaRoma, dedicato agli sneaker addict di tutto il mondo. Il Club è uno dei premi di LVR Privilege, il programma di fedeltà dello shop: l’accesso è concesso solo con 2mila LVR points (cioè dopo aver accumulato 2mila euro di spesa).

Cosa trovate dentro? Guardate qua e rifatevi gli occhi.