Liam Gallagher e adidas Originals insieme per le sneaker LG SPZL

Un legame, quello che unisce adidas Originals e Liam Gallagher, che parte dagli anni ’90, quando non era difficile vedere il cantante degli Oasis sul palco con l’iconica giacca della tuta con le tre strisce sulla manica. Legame sancito nuovamente con LG SPZL, una sneaker in edizione limitata, creata in collaborazione con Our Kid sul modello della classica Spezial, che anticipa di poco l’uscita di Why Me? Why Not?, nuovo album firmato da Gallagher, previsto per il 20 settembre.

«Conosco Liam da vent’anni e siamo sempre andati d’accordo. Indossa e supporta le creazioni adidas Spezial fin dal primo giorno, perciò la collaborazione è nata in maniera quasi spontanea» spiega Gary Aspden, a capo del brand Spezial. «Nel complesso gli piaceva la silhouette di Padiham SPZL, ma diceva di volerla rendere più neutra e discreta. Perciò il modello è diventato il punto di partenza per LG SPZL».

«Abbiamo apportato alcune modifiche al design della tomaia, introducendo una linguetta diversa: come sanno bene i fan delle sneaker adidas in suede con suola in gomma, la chiave di tutto sono proprio i dettagli. Liam ha dato il suo parere per ogni prototipo realizzato, fino ad arrivare alla versione definitiva, che però gli è stata tenuta nascosta fino al concerto a Hackney: gliel’abbiamo mostrata per la prima volta proprio quel giorno, nel backstage. Abbiamo filmato il momento, perché volevamo immortalare la sua reazione nel modo più genuino possibile. L’entusiasmo era palpabile, com’era ovvio per uno che indossa fedelmente le creazioni del brand da anni».