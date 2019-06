Le sneaker che più indossi e più diventano fighe

Indossale, sporcale, graffiale e diventeranno molto più belle. Succede proprio così con le nuove adidas Originals Supercourt, sneaker della collezione Home of Classics. 50 anni in prima linea nell’ambito delle sneaker in pelle bianca d’altronde sono più che una garanzia.

Basate su alcune caratteristiche ‘storiche’, come le tre strisce e la struttura, le Supercourt sono già un’icona. Guardate qui:

Lo dicevamo prima, sono costruite per migliorare nel tempo. Ogni macchia e piega le rendono più personali e raccontano così la storia di chi le indossa, come succede da decenni con tutte le sneaker di pelle bianca adidas, adottate da movimenti culturali e gruppi sociali più disparati e diventate così simbolo anche fuori dai campi da gioco.

Il linguaggio stilistico della Supercourt è semplice: tomaia in morbida pelle abbinata a soletta in spugna, a cui si aggiungono la classica suola in gomma e il logo del trifoglio inciso sul tallone. Sulla linguetta si leggono le scritte Die Weltmarke mit den 3 Streifen (“Il marchio delle tre strisce”) e World Famous for Quality (“Famoso nel mondo per la sua qualità”).

Il modello Supercourt sarà disponibile dal 21 giugno su adidas.com/Supercourt, all’interno del Flagship Store Originals Milano in via Toqueville 11 e in selezionati store in tutta Italia*.

