Le foto del matrimonio di Brooklyn, il figlio di David e Victoria Beckham

Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria, ha sposato la sua compagna Nicole Peltz, regalandoci uno dei matrimoni più paparazzati dell’anno.

Il figlio 23enne del calciatore David Beckham e della Spice Girl (ora fashion designer) Victoria Beckham, ha sposato l’attrice e modella sabato sera, in una villa del padre di lei, il miliardario Nelson Peltz, a Palm Beach, Florida.

Gli sposi hanno condiviso le foto domenica sera. Ecco Mr. & Mrs. Peltz Beckham, come scritto da loro su Instagram:

Qui lo sposo con il padre e i fratelli:

Molte le celebrities presenti: Eva Longoria, che si è congratulata con gli sposi in un post Instagram, Serena e Venus Williams, Gordon Ramsay e due delle Spice Girls, Mel B e Mel C. Grandi assenti Geri Halliwell e Emma Bunton: i fan speravano di rivedere le cinque tutte insieme. Emma, da Londra, ha pubblicato un selfie con la coppia, scusandosi per non poter essere lì con loro:



Qui sotto, Mel B e Mel C alla cerimonia:

L’abito della sposa, Nicole, è di Valentino: