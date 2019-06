Lavazza rivoluziona l’aperitivo con i nuovi CoffeeTail e gli inediti cocktail firmati Campari

È arrivata l’estate e al Flagship Store di Lavazza sono già pronti a rivoluzionare il momento aperitivo. Tre cocktail originali firmati in esclusiva da Campari Academy che si aggiungono ai tre CoffeeTail Lavazza ideati dal brand di riferimento nel mercato del caffè, italiano e internazionale.

Un’esperienza sensoriale unica, da assaporare direttamente nell’innovativo hub di Lavazza, dove l’arte della miscelazione dei migliori bartender di Campari Academy incontra la sperimentazione e all’eccellenza Lavazza.

Infatti, ad arricchire la selezione dei CoffeeTail Lavazza, ideati dalla creatività del Training Center, come Coffee Spritz, Passion Me ed E-Tonic, arriva Coffee Bubble Sangria, un bubble drink con perle di caffè, fresco e leggero grazie all’aggiunta di Vermouth e Ginger Ale, che risponde agli ultimi trend della mixology. Due i twist realizzati in esclusiva da Campari Academy, che reinterpretano classici dalle note esotiche. Milano Mule, ispirato al cocktail più trendy del momento a base di Vermouth bianco e zenzero e arricchito dalle note delicate della tonica ai fiori di sambuco, e Bittersweet Paloma, un blend tra un Paloma e un Garibaldi, in cui si uniscono l’amarezza del bitter, la freschezza degli aromi di pompelmo rosa e arancia e l’Espolon reposado, che dona mineralità e note di agave cotto. Questi innovativi mix vanno ad aggiungersi alle altre originali proposte di Campari Academy come il Nuvola Spritz e il Negroni Cold Brew, due fra i drink più apprezzati di Piazza San Fedele 2.

Le nuove proposte per l’aperitivo firmate Lavazza e Campari sono accompagnate da creazioni di food pairing ricercate, nate dal rapporto ultraventennale – basato sull’impegno verso l’eccellenza e la sperimentazione – di Lavazza con la Top Gastronomy, che nel corso degli anni ha dato vita ad abbinamenti inediti.

Infine, per celebrare queste novità il Flagship Store ha dedicato a tutti i coffee lovers e agli appassionati della mixology uno speciale evento durante il quale provare in anteprima gli innovativi CoffeeTail e cocktail e dare il benvenuto all’estate con una serata in compagnia di esclusive live performance musicali, in cui il sound moderno del dj set con loop station incontra il ritmo esotico delle percussioni provenienti dai luoghi d’origine del caffè.