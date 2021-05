La t-shirt ‘Stop Being Poor’ di Paris Hilton è un fake

È uno dei meme più conosciuti del web, parliamo della foto di Paris Hilton che balla su una specie di cubo indossando una t-shirt con la scritta ‘Stop being poor’, letteralmente ‘smettila di essere povero’.



Una frase ovviamente molto criticata, soprattutto in passato, sul web. Ora però, dopo che già qualche sito aveva già dichiarato che la t-shirt era un fake e a 16 anni da quel famoso scatto, a fare chiarezza è stata proprio Paris, che in un nuovo video postato su Instagram e TikTok ha spiegato che quello è un fotomontaggio, e che sulla maglietta in realtà c’era scritto ‘Stop being desperate’:





«Don’t believe everything you read!» dice Paris. «Tutti pensano che quella foto sia reale invece è photoshop». Tutto bene quel che finisce bene.