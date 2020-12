La royal family a Natale si scambia regali stupidi. E la regina Elisabetta ha ricevuto questi

C’è un rito natalizio di vecchissima data, nella royal family: scambiarsi regali stupidi. E anche la regina Elisabetta prende parte, divertitissima, allo scambio. È Finding Freedom, il libro dedicato alla “fuga” americana di Harry e Meghan, a svelare questi squisiti dettagli. Tra i doni più sciocchi donati o ricevuti in passato: il copri-asse del water regalato dalla principessa Anna a suo fratello Carlo e il kit Grow Your Own Girlfriend che Kate Middleton ha comprato per Harry quando era ancora scapolo.

The Queen, invece, ha avuto dal nipote Harry una cuffia da doccia con sopra scritto “Ain’t Life a B****?”, mentre William le ha regalato un più sobrio servizio da tè a tema Winnie Pooh.

Anche Meghan, quando arrivò a corte, non rinunciò a partecipare. Registrando, pare, un grande successo tra i reali. Al cognato William regalò «un cucchiaio con scritto “cereal killer”: a lui piacque moltissimo», riporta il libro. Mentre a Sua Maestà Elisabetta offrì in dono un criceto di stoffa che canta: «Un altro colpo da maestra».

Pare che quest’anno le coppie William/Kate e Harry/Meghan si siano già scambiate i regali di Natale. Ma, vista la separazione fisica e (sembra) l’attrito famigliare, non ci sarà stato molto da ridere.