La prossima star del jazz potresti essere tu

Per l’ottavo anno, ritorna Conad Jazz Contest, ovvero il concorso per scoprire i nuovi talenti del mondo delle jazz band.

Riservato ai musicisti tra i 18 e i 28 anni, Conad Jazz Contest è un progetto che vuole valorizzare i talenti di domani: una giuria d’eccezione, presieduta da Paolo Fresu, decreterà il vincitore del concorso. In palio una tournée in tutta Italia, uno slot nel cartellone dell’Umbria Jazz (un’occasione per tutti i 10 finalisti), 5mila euro in denaro e non solo.

Il primo classificato sarà inserito anche nel programma della tappa di Matera de Il Grande Viaggio Insieme Conad e verrà invitato a Il Jazz italiano per L’Aquila, uno dei più grandi eventi jazzistici del nostro Paese, con il nobile scopo di aiutare nella ricostruzione della città. In più ci sarà anche il voto del pubblico per consentire alla band più votata di vincere un buono da 500 euro per registrare il proprio album. Un premio speciale anche al singolo musicista più talentuoso: una borsa di studio per la Berklee Summer School at Umbria Jazz Clinics 20, ovvero l’unico seminario tenuto in Italia dalla mitica scuola americana.

Una giuria tecnica, composta da giornalisti, musicisti, direttori artistici ed esperti del settore. Saranno loro a scegliere i 9 nomi più interessanti tra quelli proposti. Il decimo nome sarà invece selezionato dal pubblico, una giuria popolare online che potrà votare sul sito del contest. A fare la scelta finale sarà una terza giuria, ristretta, presieduta da Paolo Fresu, che ascolterà i 10 finalisti direttamente al festival umbro.

“Promuovere il talento è un modo per creare ricchezza per il Paese, dando ai nostri ragazzi l’opportunità di restare in Italia”, ha detto in una dichiarazione Francesco Pugliese, AD di Conad. “Questa è la ragione per cui da tanti anni promuoviamo il Contest, cercando di offrire ad alcuni giovani artisti possibilità concrete di costruire il proprio futuro. La scelta di ampliare sempre più lo spettro dei premi va in tale direzione, quest’anno più che mai. Vogliamo che il Contest non si esaurisca a ogni edizione con la fine del Festival, ma rappresenti un’iniziativa stabile di sostegno al talento”.

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 maggio, mentre le votazioni si apriranno il 16 maggio. Tutti i dettagli sul sito dell’iniziativa.