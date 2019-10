La notte chiama gli Ex-Otago tra i piumini dell’IKEA

Lo stress da lavoro, l’uso eccessivo della tecnologia, la paura di non poter rimandare nulla: questi sono solo alcuni dei fattori per cui oggi, stando ai numeri, circa sette italiani su dieci accusano disturbi del sonno, mentre quattro su dieci fanno fatica ad addormentarsi. Per questa ragione, per sottolineare come il buon dormire sia fondamentale nelle nostre vite, IKEA ha deciso di celebrare i suoi primi trent’anni in Italia con lo Sleep Movement, un vero e proprio movimento “pro sonno” per contrastare le cattive abitudini di una vita illuminata dai social media anche di notte.

E come ogni buon movimento che si rispetti, anche quello lanciato da IKEA Italia non poteva non avere un suo inno ufficiale. Il brand svedese, infatti, ha convocato per l’occasione una fra le band di punta della scena italiana, gli Ex-Otago, che per lo Sleep Movement ha creato un nuovo arrangiamento della loro hit estiva La Notte Chiama, canzone estratta dall’album Corochinato. Ad accompagnare la nuova versione del brano, inoltre, c’è anche un video realizzato dalla band genovese tra letti, cuscini e pigiami nel bel mezzo della notte, dentro un vero negozio IKEA totalmente deserto. Un’anteprima della clip, infatti, sarà trasmessa oggi in esclusiva sui canali social di IKEA Italia, mentre potete vedere qui sopra in esclusiva il racconto fotografico delle riprese, scattate per noi da Tommaso Biagetti.

Ma l’iniziativa di IKEA non finisce qui, dato che l’azienda, tramite i propri canali social, lancerà una call to action per incoraggiare la propria community a prendere parte allo Sleep Movement condividendo, sulle note de La Notte Chiama, le proprie serate in camera via Instagram Stories. Insomma, per i propri trent’anni italiani, IKEA si fa ancora una volta portavoce di uno stile di vita salutare, cercando una via per ribaltare l’immaginario comune che vede le serate passate in camera come serate perse.

Gli Ex-Otago suoneranno live il 15 febbraio all’RDS Stadium di Genova.