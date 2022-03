Klaus ha fatto suonare le Dolomiti

Durante gli ultimi mesi abbiamo visto artisti esibirsi un po’ ovunque: strade, deserti, foreste. Ci mancavano le Dolomiti, dove il producer e DJ Klaus ha messo in piedi uno show a 2000 metri armato di un tablet trasformato in un controller per migliorare gli effetti audio. Trovate il video qui sotto.

Il tutto è stato reso possibile grazie a Lenovo e alle collaborazione che si inserisce all’interno di Wanderlust Vision, progetto ibrido e in continua evoluzione nato durante la pandemia nel 2020. Etichetta discografica, piattaforma di eventi e agenzia creativa, Wanderlust Vision si pone l’obiettivo di diffondere e promuovere la cultura e la bellezza del proprio paese attraverso un linguaggio multiforme, creando connessioni visive e sonore tra la musica elettronica, l’arte e la natura.

Per realizzare il djset della prima Wanderlust Experience a Cortina, Klaus ha utilizzato Yoga Tab 13, tablet 13” con processore octa-core Qualcomm Snapdragon 870 e display 2K potenziato da tecnologia Dolby Vision HDR e durata della fino a 12 ore.

Nel corso degli anni Wanderlust ha raccontato diversi luoghi d’arte e scenari naturali italiani, come il Museo del Novecento a Milano, il Palazzo del Te a Mantova e Punta della Dogana a Venezia. Tra i principali obiettivi del progetto, quello di diffondere la scoperta e il valore della bellezza, fare informazione intrattenendo e anche sensibilizzare riguardo ad una cultura del viaggio più consapevole e attenta.

«Siamo particolarmente orgogliosi di sostenere progetti come quello di Wanderlust Vision che, attraverso un linguaggio universale, valorizzano le bellezze delle nostre città e della natura che ci circonda. Speriamo possa rappresentare un’ispirazione per la nuova generazione di content creator: che essi possano coglierne i messaggi e ancor di più, siamo particolarmente soddisfatti che la nostra tecnologia smarter abbia contribuito al raggiungimento di questo bellissimo risultato» ha aggiunto Natasha Perfetti, Marketing Manager, Lenovo in Italia.

Il video dell’esibizione: