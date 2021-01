Kanye West ha tradito Kim Kardashian con Jeffree Star?

È tutta colpa di TikTok. Lì è partito il rumour secondo cui, alla base dell’imminente separazione di Kanye West da Kim Kardashian, ci sarebbe una relazione con il guru del make-up Jeffree Star. Il divorzio è al momento solo presunto, così come l’affaire che da ore sta infiammando la rete. Ma chi se ne importa: per finire tra i trending topic basta che qualcuno metta in giro la voce. E se, come in questo caso, la voce è grossa, tanto meglio.

Ricapitolando: Kanye e Kim sarebbero vicini alla rottura. E, non bastassero i problemi di coppia collezionati (secondo i ben informati) negli anni, ora spunterebbe pure il terzo incomodo. Cioè Jeffree, chiacchieratissimo make-up artist (nonché celeb di YouTube) che – secondo le voci partite su TikTok, appunto – avrebbe giocato un ruolo determinante in questa storia. In realtà, la tiktoker da cui è cominciato tutto si è limitata a dichiarare di essere in possesso di informazioni riservate riguardo a una relazione tra West e un imprecisato “male beauty guru”. È stato il famigerato “popolo del web” a stabilire che poteva trattarsi solo di Star.

Tra le prove che avvalorerebbero la tesi, c’è anche un dato “geografico”. Kanye possiede due ranch nel Wyoming: uno a Cody e l’altro a Bighorn. Anche Jeffree ha una tenuta da quelle parti, per la precisione a Casper, che dista poco più di un’ora e mezza da Bighorn. Potrebbe essere quello lo scenario dei loro incontri.

Buon ultimo, ora arriva lo stesso Jeffree Star a buttare benzina sul fuoco. Ieri ha twittato «I’m ready for Sunday Service», con l’emoji di una colomba della pace. Sarebbe pronto, cioè, a partecipare a quelle messe cantate organizzate dal “santone” Kanye West (e poi diventate un paio di album). Il truccatore-divo sta trollando tutti, oppure è solo l’inizio del gossip dell’anno appena cominciato?