Jennifer Lopez e Ben Affleck: c’è il bacio

Dopo settimane di incontri segreti, automobili scambiate, cene privatissime, indizi disseminati davanti agli occhi dei paparazzi (l’ultimo: lei che mette la camicia di lui), arriva il bacio a confermare che il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è verissimo (cit. Silvia Toffanin).

A pubblicare le immagini è il pettegolissimo rotocalco Page Six, che ha ottenuto per primo (chissà a che prezzo) gli scatti dello “steamy kiss”, come lo chiamano loro, scambiati tra i due durante una cena da Nobu a Malibu.

J.Lo e Affleck avevano già fatto coppia dal 2002 al 2004: la relazione era nata sui set di Jersey Girl e del superflop Amore estremo (in originale Gigli), che secondo molti aveva contribuito a far finire la storia. Indimenticabili insieme anche nel video di Jenny from the Block, in cui lui si prestava a fare il fidanzato “paparazzato” della diva.

Oggi, tutto come prima. La minestra riscaldata per ora pare funzionare alla grande. C’è un’estate davanti per capire come procederà.

Ecco lo scatto del bacio ripreso su Instagram: