In consolle con Morgan nella quarta serata di Ipse Mixit

C’è solo una festa, a Milano, capace di tenere insieme Schubert e Kendrick Lamar, la classica con il rock, l’elettronica col cantautorato: Ipse Mixit, ciclo di serate in cui musicisti, creativi e registi si alternano dietro la consolle, condividendo in una serata musicale a tema libero – e non tramite la solita playlist su Spotify – i dischi che nascondono nella valigetta.

Questa sera, giovedì 14 novembre, ci sarà il quarto appuntamento del ciclo: in consolle, oltre ad Angelica Schiatti e Danysol, co-ideatrice del progetto, ci sarà Morgan. Quello del cantautore è il profilo perfetto per il dj set collettivo di Ipse Mixit: per tutta la sua carriera, sia con i Bluvertigo che in televisione, sia nei suoi album da solista che nella trasmissione Cantautoradio, Morgan è sempre stato allo stesso tempo divulgatore e innovatore, un maestro dell’associazione libera e dello scontro creativo, capace di tenere insieme Bach e il cantautorato, Beethoven e la disco, i Beatles e la musica da chiesa. Quella di Ipse Mixit è un’occasione da non perdere per spiare tra i suoi ascolti.

La serata si terrà al Dry Milano, in viale Vittorio Veneto, a partire dalle 22,30. Per ulteriori informazioni visitate la pagina dell’evento.