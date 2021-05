Il Principe Harry: «Vita a corte? Un misto tra ‘The Truman Show’ e lo zoo’»

«Un misto tra il Truman Show e lo zoo». Non usa mezzi termini il principe Harry per descrivere la vita da reale. Le sue parole sono arrivate durante la messa in onda del podcast di Dax Shepard, The Armchair Expert.



Durante la chiacchierata, il secondogenito di Carlo e Diana confessa che avrebbe voluto lasciare quella vita già da tempo. «Avevo vent’anni e pensavo: Non voglio fare questo lavoro. Guardate che è successo a mia madre. Come potrò mai costruire una famiglia sapendo che potrebbe succedere di nuovo?».

Harry ha parlato poi del rapporto col padre: «Mi ha trattato nel modo in cui veniva trattato lui, quindi come posso fare in modo che questo non avvenga con i miei figli?». Da lì la decisione di lasciare la famiglia reale, per «rompere quel ciclo» e preservare i suoi figli. «A volte devi prendere delle decisioni, mettere davanti la tua famiglia e la tua salute mentale».



Ma è stato quando Dax Shepard gli ha detto i suoi racconti somigliavano a The Truman Show che Harry ha risposto: «un mix fra The Truman Show e lo zoo».