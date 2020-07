Il marito di Mara Maionchi scrive che «su Rai 1 ci sono un sacco di gay», lei minaccia di togliergli i social

«Ma com’è che su Rai Uno ci sono un sacco di gay? Che è cambiato qualcosa?». Questo il post pubblicato ieri su Facebook dal paroliere e produttore discografico Alberto Salerno che ha scatenato le critiche degli utenti del social. Salerno ha continuato nei commenti, peggiorando ancora la sua posizione con uscite come: «E poi dicono che la lobby gay non esiste, a me pare più una bella congrega» e «perché dite che è un post triste? Perché vi si tocca dentro? Non si può più manco parlare? Osare dire una cosina?».

.@AlbertoSalerno1 ma cosa c**zo dici, ti tolgo i social! — Mara Maionchi (@maramaionchi) June 30, 2020

Il post è stato cancellato, ma il sito Gay.it ha pubblicato gli screenshot su Twitter, provocando la reazione della moglie Mara Maionchi, che ha scritto: «Ma cosa cazzo dici, ti tolgo i social». In serata sono arrivate le scuse.