«Il divorzio da Harry sarà inevitabile»: ecco cosa pensa la sorellastra di Meghan Markle

Harry e Meghan sono destinati a divorziare. Così la pensa Samantha, la sorellastra di Meghan che, intervistata dal sito gossipparo TMZ, dice di vedere come inevitabile la fine del loro matrimonio dopo l’intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey.

Samantha non è mai stata considerata una fonte troppo affidabile, ma il dibattito sulla coppia di ex reali oggi wannabe celebs hollywoodiane è talmente acceso che ogni voce sembra valere. Secondo la sorella di Markle, l’unica via per scongiurare l’inevitabile fine del matrimonio è la terapia di coppia.

Harry, secondo Samantha, avrebbe già dei dubbi riguardo alla relazione con Meghan. «Il danno fatto alla famiglia reale è enorme», sostiene la donna. «A Harry saranno di sicuro già venuti dei dubbi, se ancora gli funziona almeno uno dei lobi frontali. Non ha più 12 anni, dài!».

Samantha pensa anche che Harry e Meghan debbano delle scuse a tutti quelli che hanno offeso. E che la sorella debba iniziare dal padre Thomas: «Quell’uomo le ha dato una vita incredibile, ma lei lo ha ferito tanto. Ora deve essere lei a fare la prima mossa».

Ecco Samantha intervistata da TMZ: