Non c’è molto altro da aggiungere, se non che da un po’ di ore è uno dei video più visti e condivisi in rete. E che resterà una delle cose più belle del mondo (specialmente in questo periodo infame). È il coro che rifà a cappella i suoni di Windows. Si chiama Maytree, ovviamente viene dalla Corea del Sud, e non c’è molto altro da aggiungere.

Dovete solo guardare qua: