I nuovi social ambassador di AW LAB

Sei facce nuove provenienti da tutta Europa, ecco chi sono i sei web influencer protagonisti della nuova campagna di comunicazione AW LAB, global retailer di riferimento per lo sport-style.

I nuovi social ambassador, finalisti di #AWLABISME, sono stati selezionati durante lo speciale evento in Palazzina Appiani, a Milano, lo scorso 30 giugno. Rolling Stone, che ha seguito tutte le fasi del contest, partecipando attivamente alla ricerca e alla selezione in tutta Europa dei nuovi social ambassador di AW LAB, non poteva mancare.

Il protagonista dell’evento di apertura è stato il frontman dei The Kolors, Stash, che ha fatto ascoltare ai fan più fortunati alcuni nuovi brani in anteprima. A seguire i casting durante le altre tappe c’erano invece alcuni attori e top influencer internazionali: Federico Barengo a Roma, Alex Domenech a Barcellona, Patricie Solarikova a Praga e GioBravar e Paula Baena a Madrid.

La clip più in alto racconta le 5 tappe europee (Milano, Roma, Barcellona, Madrid e Praga), gli ospiti speciali e un assaggio dell’evento finale. Tra un pezzo di G.Bit e un’evoluzione su due ruote, abbiamo avuto modo di conoscere i sei vincitori, preparatevi a vederli belli come non mai sul prossimo numero di Rolling Stone. Stay tuned.