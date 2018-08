I due anziani in fuga da una casa di riposo non sono mai andati a un festival metal

Ricordate la storia dei due anziani fuggiti da una casa di riposo per vedere il Wacken Open Air, uno dei più importanti festival metal del mondo? Purtroppo non era del tutto vera. Il Deutsche Welle, giornale tedesco che ha lanciato per primo la notizia, ha pubblicato un chiarimento, specificando di aver ricevuto informazioni imprecise dalle forze dell’ordine.

Quindi, cosa è successo? I due uomini non erano poi così anziani – 58 e 59 anni -, e non sono fuggiti da una casa di riposo, bensì da un istituto di cura per malattie mentali. Purtroppo, non sono neanche andati al festival, ma si sono limitati alla città di Wacken, dove si sono fatti una bevuta. «Hanno entrambi problemi psichiatrici», ha detto un portavoce della polizia, «e sono andati in città per far festa… e sono finiti in una situazione complicata». Gli uomini, evidentemente ubriachi, sono stati spostati alla tenda di pronto soccorso del festival, ed è qui che è nato l’equivoco. Peccato.