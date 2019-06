I 10 loghi più antichi del mondo

1Stella Artois (1366)

Il primato va a Stella Artois, oggi conosciuto come uno dei marchi più celebri al mondo. La storia del simbolo parte nel 1366, con la fondazione a Leuven, in Belgio, della birreria Den Hoorn – “il corno”, ancora oggi presente nel logo della birra. Nel 1708, quando il birraio Sebastian Artois acquistò il Den Hoorn, al corno originale fu aggiunto il nome del nuovo acquirente. Oltre 200 anni dopo, per festeggiare l’arrivo della prima birra stagionale, la Christmas Star, fu inserito il nome latino “Stella” in modo da sottolineare il nesso con il prodotto appena lanciato sul mercato. Ad oggi la Stella Artois è venduta in oltre 80 paesi ed è il prodotto belga più conosciuto al mondo.

2Peugeot (1850)

Realizzato per la prima volta nel 1847 dall’incisore Justin Blazer, il logo della Peugeot fu adottato 3 anni dopo dalla casa automobilistica francese. Inizialmente il simbolo rappresentava un leone su una freccia, successivamente rimossa, così come è cambiata la posizione del leone.

3Heinz (1869)

Il simbolo di Heinz è lo stesso dal 1869, quando Henry Heinz e l’amico L. Crarence Noble decisero di confezionare una ricetta a base di rabarbaro preparata dalla madre di Heinz fatta con le verdure raccolte dal suo orto.

4Levi’s (1886)

Fondata nel 1837, l’azienda produttrice di jeans adottò il simbolo con i due cavalli nel 1886, ancor prima di chiamarsi Levi’s, dato che il nome attuale fu registrato nel 1928.

5Coca Cola (1886)

Il simbolo della Coca Cola fu ideato quasi per caso, da Frank Mason Robinson, un contabile dell’azienda che per il logo si ispirò a un font corsivo, all’epoca molto usato proprio nei documenti di contabilità

6Twinings Tea (1887)

La storica azienda produttrice di tè venne fondata nel 1706 mentre il logo nasce nel 1887, rimanendo immutato dall’epoca.

7Johnson & Johnson (1887)

Il simbolo, ideato da James Wood Johnson, uno dei tre fratelli fondatori dell’azienda, venne introdotto a un anno dalla fondazione della società, la prima negli Stati Uniti a produrre in serie medicazioni chirurgiche sterili.

8Prudential (1896)

Apparso per la prima volta su una rivista, accompagnato dallo slogan ‘Prudential ha la forza della roccia di Gibilterra’, il logo della compagnia assicurativa venne ideato per simboleggiare “forza, stabilità, esperienza e innovazione”

9Shell (1897)

Nata nel 1891, la società petrolifera fondata da Marcus Samuel inviava kerosene in India, importando conchiglie per i mercati europei, attività molto redditizia all’epoca. Proprio a questo business venne dedicato il nome della compagnia così come il suo logo, ideato dallo stesso Samuel.

10Sherwin-Williams (1905)

L’azienda produttrice di vernici fu fondata nel 1866 e, inizialmente, usava come simbolo il disegno di un camaleonte. Il globo ricoperto di pittura subentrò nel 1905, per rappresentare la crescita sul mercato della società