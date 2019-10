Huawei lancia la sua ‘stella’

Si chiama nova 5T il nuovo modello Huawei da oggi disponibile sul mercato italiano. Uno smartphone dotato di 5 fotocamere (4 posteriori e 1 anteriore), display Punch FullView da 6.26 pollici e Kirin 980, studiato per gli chi usa i social quotidianamente. «Dotare di Intelligenza Artificiale il nuovo HUAWEI nova 5T ci permette di rendere accessibili le nostre eccellenti prestazioni fotografiche ad un pubblico sempre più ampio. Le alte performance e il design lo rendono il device perfetto per le generazioni giovani, particolarmente attente allo stile» ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager CBG di Huawei Italia.

E infatti, punto forte del device è la configurazione Quad-Camera, che permette di avere alte prestazioni sia negli scenari più ampi che nei ritratti. Obiettivo da 48 MP, grandangolare da 16 MP, obiettivo macro da 2 MP e obiettivo bokeh da 2 MP.

La modalità di scatto AI HDR+ raccoglie più di un fotogramma in un unico scatto, selezionando in automatico le parti migliori, garantendo così una foto finale migliorata. Inoltre, la modalità Super Night utilizza sfrutta la tecnologia AI Image Stabilization (AIS) e un sensore intelligente di rilevamento della luce, che consentono di ottenere scatti molto chiari sia di giorno che di notte. La funzione di editing video avanzata con AI riconosce automaticamente i soggetti ricorrenti nei video, raccogliendo tutti i contenuti con lo stesso soggetto, semplificando ulteriormente il processo di editing dei video e facilitando gli utenti nel salvataggio e nell’archiviazione delle foto.

Per quanto riguarda le prestazioni, nova è alimentato dal Kirin 980, il chipset dotato di AI da 7 nm. I GB di RAM sono 6 GB, mentre la memoria interna è da 128 GB La batteria da 3.750 mAh con la funziona SuperCharge, che ricarica il 50% in soli 30 minuti.

Nova 5T è disponibile in tre varianti di colore: Crush Blue, Dark Black, and Midsummer Purple ed è commercializzato insieme a una capsule collection ad hoc. T-shirt e felpe acquistabili dal 23 ottobre e per tre settimane presso il Huawei Experience Store di Milano CityLife ed il relativo shop online shop.huaweiexperiencestore.com.