HERE, arriva a Milano Il primo Only Women Hub

Apre oggi in Corso Garibaldi 12 a Milano HERE, l’esclusivo store di sport style dedicato totalmente al mondo femminile, uno spazio pensato esclusivamente per le donne, dove le clienti possono creare, inventare, condividere e scoprire insieme nuovi trend.

Una vera e propria rivoluzione nel mondo della sport industry, dato che HERE – ideato da AW LAB – ripensa totalmente il ruolo del classico store, trasformandolo in un luogo di creatività, interazione, discussione ed approfondimento. HERE, infatti, si presenta già come un progetto estremamente attuale che ha l’ambizione di ospitare le collezioni più esclusive, le limited edition, gli special make-up dei principali brand internazionali di sneaker, street apparel e lifestyle, mettendoli a disposizione delle sue clienti.

I brand più prestigiosi, un maxi catwalk di 5 metri su cui sfilare, un digital totem per creare i propri look e condividerli sui social: questi sono solo alcuni tra i tasselli che compongono HERE, lo spazio di 160MQ che durante l’anno sarà anche la sede di talks, workshop, shooting fotografici, contest, incontri con personaggi della scena artistica italiana, tutto incentrato sul concetto di womenpower.

Insomma, HERE è pensato per le donne che amano una forte identità, che vogliono mostrare al mondo la loro unicità ed il proprio lifestyle. Ragazze connesse, una community che desidera condividere il proprio punto di vista, ambiziosa ed alla ricerca di nuove strade da percorrere. «Ci siamo chiesti di cosa la streetwear industry avesse bisogno: di un altro sneakers store? Di un nuovo negozio a Milano? Dell’ennesima capsule collection?», ha detto David Pujolar, General Manager di AW LAB. «Il mondo ha bisogno di uno spazio dove le donne possano lasciarsi ispirare da altre donne e discutere di come creare una street culture differente, che parta da loro, non che si adegui a loro».