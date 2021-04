Harry sarà presente al funerale del principe Filippo?

Harry sarà presente al funerale del nonno Filippo, morto oggi all’età di 99 anni? La domanda che tutti si fanno in queste ore ha (forse) una risposta.

Secondo report raccolti dal Daily Mail, Harry tornerà nel Regno Unito dagli Stati Uniti, dove dallo scorso anno vive con la moglie Meghan Markle, per partecipare alla cerimonia funebre del duca di Edimburgo, il principe consorte della regina Elisabetta II d’Inghilterra. «Harry farà assolutamente qualsiasi cosa pur di essere con la sua famiglia», dice una fonte vicina all’ex duca di Sussex.

L’unico ostacolo che potrebbe complicare o impedire il suo ritorno in patria sono i protocolli statunitensi dovuti alla pandemia. «Ma Harry vuole esserci a tutti i costi», continuano le gole profonde. «Soprattutto, desidera essere vicino alla nonna durante questo durissimo momento».

E Meghan? Cioè colei che, ancora più di Harry, ha sganciato la bomba contro la royal family attraverso la celebre intervista a Oprah Winfrey? «Essendo incinta, dovrà ovviamente aspettare di capire dai medici se per lei è sicuro viaggiare», fanno sapere mettendo già le mani avanti su una possibile (e notatissima) assenza. «Ma Harry ci sarà sicuramente».

Se Harry tornerà a Londra per il funerale di Filippo, sarà per lui la prima volta nel Regno Unito dopo la “fuga” americana con la quale ha rinunciato a tutti i doveri e i titoli nobiliari. Dopo le accuse di razzismo rivolte alla famiglia reale e gli attriti con il fratello William, resta da vedere come sarà preso l’arrivo di Harry a Buckingham Palace. Continua…