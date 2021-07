Hanno vinto i Manceskin: i meme sulla finale Italia-Inghilterra

Aveva cominciato l’account della BBC, ieri mattina, con un tweet: «Italia, hai vinto l’Eurovision, non puoi vincere anche gli europei. Non essere ingorda». E invece è andata proprio così, l’Italia ha battuto l’Inghilterra nella finale di Euro 2020 a Wembley.

Uno dei meme migliori pubblicati dopo la partita di ieri sera ha messo assieme le due cose, gli europei di calcio e l’Eurovision vinto dai Måneskin (con il rappresentante dell’Inghilterra rimasto a zero punti, tra l’altro).

Sono così nati i Manceskin (copyright Nomfup) e il meme migliore della vittoria.

La vera regina.

E intanto negli Stati Uniti Meghan…

Royal babies a confronto.

Famiglie reali che festeggiano e famiglie reali che festeggiano meno.

per ogni famiglia c’è una italiana

reale inglese triste: che festeggia: GRAZIE ITALIA. #ItsComingRome #Euro2020Final pic.twitter.com/rvnecNnVBJ — ale⁷| teto 붉은 실 🤍🎈| IT’S COMING TO ROME 🇮🇹 (@inarmsofteto) July 11, 2021

Per tutta la giornata di ieri gli inglesi hanno ripetuto lo slogan «It’s coming home», che è diventato «It’s coming Rome», come hanno certificato le poste del Regno Unito.

E mezz’ora dopo le Poste Italiane (un meme che è un gol di rapina, per dirla col linguaggio calcistico)…

Morale: ops, we did it again.