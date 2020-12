Gwyneth Paltrow lancia il Vulva Book, il libro sulla vagina da colorare

Dopo la candela This Smells Like My Vagina (ma anche al profumo di orgasmo), Gwyneth Paltrow lancia un nuovo regalo per Natale: The Post-Structuralist Vulva Coloring Book, un libro dedicato alla «vulva post-strutturalista» composto di 64 pagine da colorare, stampare e condividere con gli altri, «per demistificare i pregiudizi sui genitali femminili».

Il volume è in vendita su Goop, il sito che ha reso l’attrice premio Oscar una delle più influenti imprenditrici del ramo lifestyle, costa poco più di 14 euro ed è già quasi sold out. Il Vulva Book è accompagnato da un set di matite colorate: «Le vulve non devono più essere trattate come entità misteriose! Salutate la vulva e la vulva vi saluta!».

Tra le idee regalo del sito, accanto al libro sulla vulva c’è anche, per par condicio, il Penis Book, che svela tutto quello che volevate sapere (ma non avete mai osato chiedere) sull’organo sessuale maschile: «Se hai un pene o ami qualcuno che ha un pene, questo è il libro da comprare».

Alla vulva e ai tanti pregiudizi che ancora la riguardano Gwyneth aveva dedicato anche un episodio di The Goop Lab, la docuserie Netflix che tornerà prossimamente con una seconda stagione.

Ecco la copertina del Vulva Book: