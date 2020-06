glo™ together&more: rivedi le esibizioni di Nina Zilli, Ensi, Don Joe e Raoul Moretti

Eravamo tantissimi giovedì 28/05 per la diretta glo™ together&more, evento digitale organizzato in occasione del lancio, in anteprima in Italia, di glo™ HYPER (il nuovo dispositivo a tabacco riscaldato che cambia le regole della categoria). Un modo per ascoltare musica ma anche suonare, ridere, chiacchierare e soprattutto mescolare i mondi di provenienza dei quattro protagonisti.

Ospiti della diretta condotta da Riccardo Dose, Don Joe, l’arpista Raoul Moretti, Nina Zilli e il rapper Ensi. Insieme a loro i protagonisti del web Cecilia Zagarrigo e Marco Ferrero. Ad inaugurare la serata Don Joe e Raoul Moretti, che hanno aperto le danze realizzando insieme un DJ set inedito durante il quale la magia della musica classica ha incontrato l’energia di una selection di brani mixati dal producer e fondatore dei Club Dogo. Dopo è stato il turno di Nina Zilli ed Ensi, che hanno proposto la loro versione del brano de L’amore verrà. Poi Nina ha continuato con la sua 50mila, mentre Ensi ha interpretato Deng Deng e Tutto il mondo è quartiere. Se vi siete persi la diretta siete ancora in tempo per recuperare con il best of che trovate qui.

glo™ together&more è solo il primo di una serie di eventi digitali che verranno realizzati nei prossimi mesi e che interpretano la filosofia “Break the Binary” al centro della campagna glo™ &more. Stay Tuned.