Giovanni Gastel ritrae i testimonial della campagna benefica ‘Lo chiedo anche a te’

Sono sessanta i personaggi che hanno prestato il proprio volto a Giovanni Gastel, fotografo d’eccezione per l’iniziativa benefica Lo chiedo anche a te!, la campagna nata grazie alla Fondazione IEO-CCM insieme all’art director Luca Stoppini che vuole riportare l’attenzione pubblica sulla ricerca in campo oncologico e cardiovascolare.

Dalla Presidente della Fondazione Patrizia Sandretto Re Rebaudengo a Roberto Cavalli, da Eva Riccobono a Saturnino passando per tantissimi nomi cardine della cultura e della ricerca italiana, tutti ci hanno messo la faccia, tutti a supporto del principio che guida IEO-CCM, la ricerca è un investimento per il futuro di tutti.

Per amplificare il messaggio, Lo chiedo anche a te! sarà visibile sugli schermi digitali distribuiti nelle città di Roma, Torino e Bologna e in affissione sui muri di Milano dove sarà presente anche su tutte le pensiline del circuito BikeMi. L’appuntamento, inoltre, è fissato per l’11 dicembre presso il Teatro Vetra di Milano, dove un Charity Dinner Gala raccoglierà fondi destinati alla ricerca. È inoltre possibile contribuire alla campagna e alla diffusione del suo messaggio cliccando sul sito ufficiale dell’iniziativa, lochiedoancheate.it, dove sono disponibili tutte le istruzione per partecipare attivamente supportando così la ricerca in campo oncologico e cardiovascolare.

«Sono felice e orgogliosa di poter dare il via alla prima campagna di comunicazione della Fondazione IEO-CCM. Un grazie di cuore a Giovanni Gastel, che ha messo la sua creatività artistica al servizio di un progetto di grande valore sociale, volto a promuovere la cultura della salute e della ricerca scientifica» ha detto Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione IEO-CCM.

Commenta così la sua preziosa costruzione del progetto l’art director Luca Stoppini: «Sono davvero contento delle immediate risposte e delle adesioni che ho ricevuto dai tantissimi personaggi e medici che ho chiamato a prestare la loro faccia per dimostrare quanto oggi sia importante aiutare la ricerca e la prevenzione» ha aggiunto l’art director del progetto Luca Stoppini.

Conclude Giovanni Gastel: «Quando scatto un ritratto il soggetto entra dentro di me, è filtrato da quello che sono ed esce in forma di interpretazione. Il lavoro per la Fondazione IEO-CCM mi ha aiutato a leggere negli occhi di tutti gli amici della campagna che c’è ancora un mondo pronto a sostenere la ricerca con passione e amore e di questo li ringrazio di cuore».

Questi i nomi di tutti i testimonial della campagna benefica Lo chiedo anche a te!:

GIAMPIETRO BAUDO, Editor in Chief Esquire Italia – FRANCESCO BONAMI, Critico e curatore d’arte – FEDERICA BRIGNONE, Campionessa di sci – GIACOMO BULLERI, Chef – CARLO CAPASA, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana – GABRIELLA CARIGNANI FRIEDMAN – FRANCESCO CARROZZINI, Regista – GABRIELLE CAUNESIL, Model – ROBERTO CAVALLI, Artista della Moda – MATTEO CECCARINI, Dj Produttore musicale – SATURNINO CELANI, Musicista – CARLO CIANI, Vice Presidente CCM – FRANCO CORNO, Chirurgo – BARBARA COSSETTO, Direttore Marketing, Comunicazione e Risorse Umane IEO-CCM – LELLA COSTA, Attrice e Autrice – GIUSEPPE CURIGLIANO, Direttore Divisione Sviluppo Nuovi Farmaci IEO – FRANCO CURLETTO, Hair Stylist – DAVIDE DATTOLI, Fondatore e CEO di Talent Garden – ANNA DELLO RUSSO, Giornalista – CESARE FIORENTINI, Direttore Sviluppo Area Clinica CCM – ALAN FRIEDMAN, Giornalista e Autore – UMBERTA GNUTTI BERETTA, Imprenditrice e Filantropa – ERNST KNAM, Pastry Chef – MASSIMO LAPUCCI, Presidente EFC – ELISABETTA LATTANZIO ILLY, Fotografa e Fondatore Manus Loci Onlus – MASSIMILIANO LOCATELLI, Architetto – CLAUDIO LUTI, Presidente Kartell – SARA MAINO, Talent Scout – MAURO MELIS, CEO IEO-CCM – BEPPE MODENESE, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana – FABIO NOVEMBRE, Architetto – DAVIDE OLDANI, Chef – ROBERTO ORECCHIA, Direttore Scientifico IEO – DANIELA PEZZI, Segretario Generale Fondazione IEO-CCM – PIERPAOLO PICCIOLI, Valentino Creative Director – GABRIELLA PRAVETTONI, Direttore Divisione Psiconcologia IEO – AGOSTINO RE REBAUDENGO, Presidente Asja Totem – EMILIO RE REBAUDENGO, Imprenditore – MADELYN RENÉE, Cantante lirica – EVA RICCOBONO, Attrice – STEFANIA ROCCA, Attrice – REMO RUFFINI, Presidente di Moncler – PATRIZIA SANDRETTO RE REBAUDENGO Presidente Fondazione IEO-CCM – ALBERTO SARAVALLE, Professore e Avvocato – STEFANO SASSI, Amministratore Delegato Valentino – MELISSA SATTA, Modella e Showgirl – EMANUELA SCHMEIDLER, CEO ES_PR, Marketing and Strategic Communication – CARLA SOZZANI, Gallerista e Fondatrice di 10 Corso Como –LORENZO SPAGGIARI, Direttore Divisione Chirurgia Toracica IEO – LUCA STOPPINI, Creative Director ELENA TREMOLI, Direttore Scientifico CCM – GIULIA VALENTINA, Influencer e Conduttrice – EMANUELA VAVASSORI, Artist