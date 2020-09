Gigi Hadid e Zayn Malik sono diventati genitori

È nata la figlia dell’ex One Direction Zayn Malik e della compagna top model Gigi Hadid.

I due hanno annunciato la nascita su Twitter dal profilo di Zayn, postando una foto in bianco e nero: «La nostra piccola è qui, bella e in salute. Impossibile scrivere come mi sento. L’amore che provo per questo piccolo essere umano va oltre la mia capacità di comprendere. Felice di conoscerla e per tutta la vita che passeremo insieme».

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw

— zayn (@zaynmalik) September 24, 2020